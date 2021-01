Influencer Camilla de Lucas e o professor João Luiz entram no BBB

PUBLICIDADE

Mais dois participantes foram anunciados! Com bom humor, espontaneidade e talento, Camilla de Lucas conquistou milhões de curtidas e seguidores nas redes sociais com seus vídeos divertidos produzidos durante a pandemia. Professor de geografia, 24 anos e morador de Minas Gerais, João Luiz garante que pode estar no meio de um grupo com grande número de pessoas que vai ser notado. Muito comunicativo, o mineiro acredita que fala e se expressa muito bem.

“Participar do BBB pode mudar a minha vida, da minha família e dos meus amigos. Então, é mesmo para que a minha conta bancária cresça. Tem gente que fala que quer entrar para se conhecer, mas eu já me conheço. Eu me vejo todo dia desde 1994, não preciso me conhecer. O que eu quero é ficar milionária”.

Camilla de Lucas

“Sou professor da galera, mas me imponho muito. Quando entrei na sala de aula pela primeira vez na escola, os alunos viram uma figura que nunca viram antes. Um professor que tem brinco, alargador, com o caderno da série que ele assiste, que sabe a música que ele está escutando. Tento construir essa ideia de não estar longe dos meus alunos, eles saberem que podemos gostar das mesmas coisas. Eu sou amigo dos meus alunos, estou aberto para além de ficar dando aula.”

João Luiz