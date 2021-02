BBB 21: Anitta deixa de seguir Karol Conká no Instagram

A cantora Anitta decidiu deixar de seguir a rappper Karol Conká pelas polêmicas que esta tem colecionado no reality show BBB 21.

“Eu to vendo a internet inteira condenar e repudiar um comportamento que é exatamente o comportamento do cancelamento que as pessoas fazem na internet. Não que eu apoie”, pronunciou Anitta após observar a repercussão das atitudes de Karol Conká no reality show.