Arthur questiona ‘felicidade’ de DG após sua falsa eliminação no BBB 22

Arthur Aguiar mal aproveitou seu retorno para o Big Brother Brasil 22 (Globo), nesta quinta-feira (7), e já engatou uma série de DRs. Após lavar a roupa suja com Pedro Scooby, foi a vez de acertar os ponteiros com Douglas, que teria ficado “feliz” após a saída do colega.

Segundo o ator, que ficou 36 horas no Quarto Secreto, o amigo declarou diversas vezes estar feliz após a eliminação falsa da última terça (5), além de ter procurado uma conexão com o “outro grupo”, em especial com a cantora Linna da Quebrada.

“Quando eu saí a sua postura mudou, aquela necessidade de conexão, o olhar que você passou a dar para eles, era como se você pensasse ‘o lugar é aqui'”, afirmou Arthur, em referência a uma possível mudança de lado de DG após sua saída falsa.

Douglas rejeitou a ideia de mudança de lado e tentou justificar suas declarações de felicidade: “sempre vou ficar feliz por quem ficou, mas não quer dizer que não fiquei preocupado, fiquei preocupado com o que aconteceu, com o discurso do Tadeu”. “O problema é que foram muitas vezes”, rebateu Arthur sobre a declaração de felicidade.

Enquanto esteve no Quarto Secreto, Arthur observou ações e comentários dos participantes e declarou que se decepcionou com alguns de seus, até então, aliados Douglas Silva e Pedro Scooby. “Tirando o P.A., é só decepção. Só decepção”, afirmou ele sozinho.

“Quero muito ver a cara deles quando eu voltar, quero muito, principalmente do DG e do Pedro. Quero ver a movimentação deles. Eu saí e eles acreditaram que a Linn e o Eli eram mais fortes e colaram neles”, chegou a dizer ele antes de retornar à casa.

QUARTO SECRETO

Arthur retornou à casa vestido de coelho da Páscoa com uma cesta de ovos da Lacta, atraindo os brothers para o gramado. Alguns chegaram a falar que seria Arthur, mas logo focaram os ovos e não o “visitante”, que depois confessou que estava passando mal com a roupa.

O ator ganhou o direito de ficar 36 horas no Quarto Secreto observando seus colegas após ter sido o mais votado no Paredão falso da última terça-feira (5). Ele recebeu 82,8% dos votos na disputa com Gustavo (10,54%), Lina (6,26%) e Eliezer (0,4%).

Durante esse período separado dos demais brothers, Arthur teve o poder de mexer um pouquinho com a tranquilidade deles. Ele chegou a cortar a água da casa, mandou os participantes para a Xepa e acordou os colegas mais cedo nesta quinta-feira.