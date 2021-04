Arthur desabafa com Gil: ‘Se tô sendo odiado aqui dentro, imagina lá fora’

Arthur ainda está sofrendo com as consequências após o jogo da discórdia de ontem no “BBB 21” (TV Globo). O instrutor de crossfit acabou xingando Fiuk de cuzã* no programa ao vivo e o clima esquentou entre os dois, que foram separados por outros brothers por medo de acontecer alguma agressão física. Arthur desabafou com Gil: Se tô sendo odiado aqui dentro, imagina lá fora Arthur falou também que gostaria de estar nesse décimo paredão, que tem Caio, Gilberto e Rodolffo. “Pra sair?”, questionou o doutorando em economia, e o instrutor de crossfit explicou: Pra saber mesmo, se tô tão errado, parece que sou o único da historia do ‘BBB’ que xingou alguém aqui.