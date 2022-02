Após internauta criticar Paulo André sobre estar no BBB 22, ex-namorada do atleta rebate

O atleta foi criticado por alguns internautas por estar no programa e receberam uma resposta da mãe do filho de Paulo.

Paulo André aproveitou o programa ao vivo da última segunda-feira (31) para mandar os parabéns e um beijo ao filho que estava completando 5 meses. Após mandar o recado, o atleta recebeu críticas dos internautas por ter deixado o filho pequeno aqui fora.

Foto/Reprodução

“O Paulo André tem um filho de cinco meses e tá no bbb? Ser pai é bom demais” dizia um comentário.

A amiga e mãe do filho do atleta, Thays Andreata respondeu: “Então… já que eu sou mãe do filho dele, tenho a liberdade de defendê-lo, já que tudo foi muito bem conversado e bem pensado entre nós dois. A vida de atleta não é fácil no Brasil e vimos o bbb como uma forma de proporcionar uma vida melhor para o nosso filho”.

“Paulo André não mede esforços para ser um paizão”, completou Thays.

Após a resposta, alguns internautas e fãs saíram em defesa ao atleta: “Inacreditável como tentam buscar qualquer coisa para queimar alguém” e “O PA é um pai maravilhoso, dá pra ver o jeito que ele se refere ao filho”.