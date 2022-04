Batman chega às plataformas digitais para você assistir, pausar, voltar e ver quantas vezes quiser

O longa conta com personagens icônicos e uma história inédita do herói; a compra pela Apple TV dá direito a conteúdos exclusivos do filme

Batman, novo filme do herói morcego estrelado por Robert Pattinson já está disponível para aluguel e compra nas plataformas digitais. Com direção de Matt Reeves, o longa conta grande elenco, incluindo Zoë Kravitz, como Mulher-Gato, Paul Dano como o vilão Charada, Jeffrey Wright no papel de detetive Gordon, John Turturro como Carmine Falcone e Colin Farrell como Pinguim. Em Batman, acompanhamos o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos da sombria cidade. Com apenas alguns aliados de confiança — Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus cidadãos. Durante uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo a si mesmo e Gordon em um jogo de gato e rato ao investigar uma série assassinatos sádicos que levam a uma trilha de pistas enigmáticas estabelecida pelo vilão Charada. Quando o trabalho acaba o levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, as evidências começam a chegar mais perto de casa e obrigam Batman a forjar novos relacionamentos para desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City. Confira o trailer!!!!