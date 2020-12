Bastille apresenta o EP “Goosebumps” em todos os aplicativos de música

PUBLICIDADE

A banda de indie pop Bastille apresenta hoje a música inédita “Goosebumps”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ GoosebumpsPR . A faixa integra o repertório do EP homônimo, que inclui os dois lançamentos anteriores, além de versões ao vivo de “Goosebumps” e “survivin’”.

O Bastille iniciou uma nova fase no final de julho com o single “WHAT YOU GONNA DO???” (https://umusicbrazil.lnk.to/ WhatYouGonnaDoPR), faixa que traz a colaboração de Graham Coxon e “survivin’” (https://umusicbrazil.lnk.to/ SurvivinPR), que foi disponibilizada em setembro. Ao longo de quase uma década, o Bastille desenvolveu um som único, combinando pop melancólico com texturas 80’s e influências do rock, R&B e dance.

Com letras que refletem realidades sombrias, confessionais e temas políticos, a banda se conectou com o público em todo o mundo como nenhuma outra banda britânica na memória recente, desde o lançamento de seu hit “Pompeii”.