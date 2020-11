Banda Tereza se aproxima da MPB em novo single. Vem álbum aí!

PUBLICIDADE

Com dois álbuns lançados e um Prêmio Multishow no currículo, a Banda Tereza está de volta após um hiato de dois anos. Formada em 2009 por cinco amigos de infância, em Niterói (RJ), sob influência do indie dos Strokes e Libertines, a banda – agora na formação de trio (Mateus Sanches, Vinícius Louzada e João Volpi) – lançou nesta quarta-feira (25), Glocks & Remédios, Pt.1, primeiro single do álbum Animes, Kylie Jenner, Glocks & Remédios, que sai em 29 de janeiro.

Glocks & Remédios, Pt. 1, foi produzida por Kassin com Mateus Sanches, autor da faixa. Assinando também a coprodução do álbum, Kassin – conhecido por sua pluralidade musical – adicionou doses de MPB ao indie melódico da banda.

O videoclipe tem direção de João Paulo Casalino e conta com a participação da brasiliense Ranger Amarela.

“A música fala sobre depressão e auto aceitação através de alegorias – como a cena descrita na cozinha”, explica Mateus. “Com um arranjo e harmonia delicadas tentamos criar um contraponto para a letra deprê. O clipe também é alegre, é uma narrativa de herói. Explorando suas individualidades, Vinicius e Ranger Amarela conseguem vencer a depressão; o monstro azul que sempre está à espreita”, finaliza.

SOBRE A BANDA

Em 2009, um grupo de amigos de Niterói, que se conheciam desde a época da escola, montou uma banda para se divertir. Com o nome da garota mais cobiçada do colégio, a Banda Tereza viu sua fonte de lazer ser reconhecida nacionalmente 3 anos depois, quando ganharam destaque na cena underground do Rio de Janeiro ao serem campeões do Festival Universitário da MTV. Em seguida, através de votação popular, venceram o Prêmio Multishow na categoria “Experimente”, o que lhes rendeu um contrato com o selo SLAP. Nos anos seguintes, a banda lançou dois álbuns de estúdio e rodou o país com turnês, passando por grandes palcos e festivais nacionais (Lollapalooza, Planeta Atlântida, Circo Voador). Em 2020 assinaram com o selo indie LAB 344.