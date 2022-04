Banda Bamboo BR anuncia clipe com participação de brasileiro campeão mundial de skate

`Nessa Liberdade’ conta com participação especial de Márcio Torres, primeiro brasileiro a conquistar o título na categoria FreeStyle.

A banda de reggae Bamboo BR, uma das apostas do reggae paulistano, acaba de revelar sua primeira novidade do ano! Prestes a celebrar 10 anos de carreira, o grupo lança nesta sexta-feira, 1 de abril, seu mais novo single “Nessa Liberdade”, todos aplicativos de música. O clipe conta com participações especiais de Márcio Torres, primeiro brasileiro a conquistar o título de campeão mundial de skate na categoria freestyle.

Composto por Ade Jam, líder do Bamboo BR, “Nessa Liberdad” fala sobre a busca do livre interior e carrega fortes influências do ‘New Roots’ dos anos 70. A canção foi produzida pelo vocalista em parceria com Luizinho Nascimento – músico que já trabalhou com nomes como Groundation (EUA) e Mato Seco – e Henrique Lanza (Audio House). O single ainda conta com a participação especial de Diego Andrade, membro fundador e percussionista do Maneva.

“‘Nessa Liberdad’ é um single que fala sobre perseverança, luta, resistência e foco. A busca do livre interior, sabe?”, explica Ade.

Dirigido por Danilo Fernandes e Fernando Uehara, responsáveis por trabalhos com nomes como Far From Alaska, Zander e Dead Fish, o clipe conta com as participações especiais dos skatistas Marcio Torres – primeiro brasileiro campeão mundial na categoria freestyle – e Marcelo Ervilha e será lançado no canal do selo “SoundSystem Brazil”, no Youtube.

“Conhecemos Marcio (Torres) quando fomos fazer as cenas do skatista Marcelo Ervilha na pista do Cecap. Rolou uma forte sintonia do nosso som com o jeito dele andar de skate. Ele (Marcio) até tirou onda criando uma manobra que chamou de ‘Nessa Liberdad’. Com certeza será a música que irá tocar quando ele estiver competindo daqui pra frente” explica o vocalista.

Tour 10 anos e surpresas:

Celebrando a marca de uma década de carreira, o grupo revela que está preparando uma turnê comemorativa, além de mais quatro faixas que serão acompanhadas por clipe. “Estamos preparando uma turnê comemorativa para os 10 anos da Bamboo BR. Além disso, também queremos lançar mais dois singles e dois clipes antes da turnê começar”.

Com influências que vão desde o reggae ao tropicalismo, a Bamboo BR, original de São Paulo, é um dos novos nomes da nova geração do reggae brasileiro. O grupo possui mais de 50 mil streamings nos apps de música e já dividiu o palco com artistas como Capital Inicial, Onze:20, Strike, entre outros. O grupo é formado por Ade Jam (voz), Luana Jones (voz), Paulo George (bateria), Renato Dorta (teclado), Italo Spioni (baixo), Luizinho Nascimento (trompete) e Bill Barros (Trombone).