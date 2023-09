Band adia estreia de novo canal esportivo da TV aberta por problemas técnicos; saiba mais

Rede 21 vai estrear programação totalmente esportiva uma semana depois do inicialmente previsto pela emissora

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Band decidiu adiar em uma semana a estreia da Rede 21 Sports, seu novo canal esportivo de TV aberta, por conta de problemas técnicos. A previsão era que o canal começasse sua trajetória na próxima segunda (4). Agora, ele só começará oficialmente sua programação a partir do próximo dia 11.

Como uma pré-estreia para os telespectadores, a Rede 21 transmitiu neste sábado (2) um jogo do Campeonato Saudita entre Al-Fateh e Al Ahli. A narração foi de Oliveira Andrade. Além do Sauditão, como é conhecido, a Rede 21 vai transmitir eventos de MMA na sua programação. Outros eventos estão sendo buscados.

Com a Rede 21 Sports estreada pela Band, a TV aberta brasileira volta a ter um canal de esportes 24 horas para o público. A programação já está definida.

A última empreitada neste sentido aconteceu com o Esporte Interativo, encerrado em 2018 pela Warner Bros Discovery. A programação da Rede 21 vai misturar atrações já feitas pelas rádios do Grupo Bandeirantes, programas inéditos e produções feitas para as plataformas digitais da Band.

Ao todo, a Rede 21 tem cobertura terrestre na Grande São Paulo, cidades do interior paulista e em Salvador (BA). A programação também estará disponível em antenas parabólicas. Cerca de 21 milhões de telespectadores podem ser atingidos.

O Descarga Elétrica será apresentado por Fernando Fernandes nas noites de segunda, às 21h. Na terça, no mesmo horário, Paloma Tocci comandará o Tem Mulher na Área, mesa-redonda apenas com jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quarta, também no horário nobre, Fred Sabino, coordenador de transmissões da Fórmula 1, apresentará o Nitro, com informações sobre o automobilismo.

Na quinta, é a vez de Lívia Nepomuceno comandar o Show de Bola, com o resumo da rodada de futebol na semana. Já nas noites de sexta, vai ao ar o Arena UFC, com comando de Mirelle Moschella.

O principal noticiário da Rede 21 será o 21 Minutos. Com apresentação de Alline Fanelli, o jornal esportivo irá ao ar em duas edições: às 10h30 e às 22h30. Para ocupar a programação, a Rede 21 vai reprisar os programas esportivos do canal-mãe.

Entre eles, estão o Jogo Aberto com Renata Fan; Os Donos da Bola e Apito Final, de Neto; Band Esporte Clube com Kalinka Schutel; e Esporte Total com Fernando Fernandes.

Do rádio, ganharão espaço em TV aberta o programa Esporte em Debate, clássico da Rádio Bandeirantes às 19h30 com João Paulo Capellanes, Ricardo Capriotti e Alexandre Praetzel. Nas noites de sexta, às 23h, vai ao ar o BandNews na Área, liderado por Leandro Quesada na rádio BandNews FM.

Vindo do digital, o programa Online será liderado pelos novatos Vinícius Batista e Gabriela Santos, diariamente, às 16h. A Band também tenta vender um programa que dará informações sobre apostas esportivas, o Bet21. Ele ainda não tem horário, nem apresentador definido na programação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova Rede 21 tem sido tocada por Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band. Fundada em 1996 como um canal aberto de jornalismo e entretenimento, ficou dez anos no ar nesta linha. Em 2006, virou PlayTV e apostou no público geek.

Desde 2008, o canal era arrendado para igrejas como a Universal do Reino de Deus, que saiu no ano passado após divergências com a direção da Band em relação a valores de locação.