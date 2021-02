Bailarinas são demitidas no último ano do Domingão do Faustão

PUBLICIDADE

O Domingão do Faustão demitiu parte das bailarinas neste último ano do programa na TV Globo. Desta vez, a justificativa para a demissão de parte do corpo de balé está relacionada a novos protocolos de segurança com a pandemia de Covid-19.

Segundo a assessoria de imprensa da TV Globo, os novos protocolos estão alinhados com os desafios atuais e uma das mudanças é a redução do corpo de balé. “Este novo formato será adotado permanentemente em 2021 no programa, que passa a contar com 20 [bailarinas].”

No ano passado, Fausto Silva chegou a gravar o dominical durante cinco meses direto da sua casa, em São Paulo, devido à pandemia. Em agosto, ele retomou as gravações nos estúdios da TV Globo, na capital paulista, sem plateia e número reduzido de bailarinas usando máscaras e mantendo distanciamento social.

No mesmo mês, outras cinco bailarinas foram demitidas do programa dominical. A emissora informou à época que “a renovação do quadro de bailarinas acontece periodicamente e tem a ver com a dinâmica de um programa com tanto tempo no ar, que evolui naturalmente em todas as suas áreas (bailarinas, quadros, estrutura , etc.).”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as bailarinas demitidas estava Raquel Guarini, 35, bicampeã da Dança dos Famosos, quadro que testa habilidades de dança dos seus participantes desde 2005. Foram demitidas também outras quatro bailarinas: Bruna Padovani, Thais Santiago, Juju Fructuozo e Rachel Drodowsky

“De tempos em tempos eles trocam as meninas do balé. Me considero uma vencedora, porque são raras as meninas que ficaram esse tempo todo que eu fiquei”, disse, em entrevista à reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Domingão do Faustão sai do ar

O Domingão do Faustão sairá do ar em dezembro de 2021, após 32 anos. A equipe do Domingão e a própria direção da Globo foram pegas de surpresa pela notícia.

Um comunicado da emissora ressaltou que foi o apresentador quem decidiu não dar continuidade a um programa semanal. A nota omitiu, no entanto, que lhe foi proposta a troca das tardes de domingo pela faixa, menos nobre, das noites de quinta, recusada por ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress