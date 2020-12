“Back in time” é a nova faixa de Double Shot, disponível nas plataformas digitais

PUBLICIDADE

Já está disponível “Back in time”, a nova faixa de Double Shot. A contagiante track é cativante do início ao fim e traz consigo a uma poderosa energia de seu bass line, mesclado com alegres notas de piano e saxofone. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ BackInTimePR .

Com uma atmosfera positiva e dançante, “Back in Time” é uma excelente pedida para animar as festas de final de ano e fazer todos dançarem. A música apresenta a verdadeira essência do Double Shot.