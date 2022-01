Atrizes da novela ‘Pantanal’ testam positivo para Covid-19 e são afastadas

As três atrizes que testaram positivo para a Covid-19: Bruna Linzmeyer, Selma Egrei e Letícia Salles estão afastadas das gravações.

Após apresentarem sintomas leves e testarem positivo para o coronavírus, Bruna Linzmeyer, de 29 anos, Selma Egrei, de 72 anos e Letícia Salles, de 27 anos, se encontram em isolamento social. Essas informações foram divulgadas pela colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut.

As atrizes só poderão retornar às gravações após cumprirem a quarentena.

Segundo Patrícia, Bruna está em casa, no Rio de Janeiro, e deve ficar mais uma semana. Letícia está assintomática e já deve retornar ao trabalho no próximo sábado (15). E Selma está em isolamento em um hotel, localizado no Rio de Janeiro.

Além delas, o diretor da novela, Rogério Gomes, teria se afastado também após suspeita de ter contraído a doença.