Atriz Marieta Severo recebe alta após oito dias internada com covid-19

PUBLICIDADE

A atriz Marieta Severo, diagnosticada com covid-19, teve alta na manhã deste sábado, 12. Após oito dias internada no hospital Copa Star, na zona sul do Rio, ela agora vai se recuperar em casa, informou sua assessoria de imprensa. Aos 74 anos de idade, Marieta apresentou sintomas leves, como febre e dor de cabeça em 24 de novembro. Desde que testou positivo para o novo coronavírus, a atriz foi afastada das gravações de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 21 horas da TV Globo.