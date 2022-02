Ator de ‘Titanic’ pede medida provisória contra a ex-mulher

Ioan Gruffudd entrou na justiça com o pedido contra a atriz Alice Evans, sua ex-companheira e contou sobre ameaças

O ator Ioan Gruffudd, de 48 anos, conhecido por papéis em filmes de sucessos como “Quarteto Fantástico” e “Titanic”, entrou na Justiça com um pedido de ordem de restrição contra a ex-mulher, a atriz de “Lost” e “Diários de Um Vampiro” Alice Evans, de 53 anos.

Segundo o ‘Page Six’, o ator tenta impedir Evans de ter qualquer contato e de chegar a 100 metros dele e de sua namorada, a atriz Bianca Wallace. De acordo com documentos obtidos pelo site, Gruffudd afirma que Alice “repetidamente me disse entre agosto de 2020 e nossa separação em 1º de janeiro de 2021 que, se eu a deixasse, ela faria falsas acusações públicas sobre mim, venderia histórias falsas sobre mim para a imprensa e me destruiria”.

O ator também revela que a ex-companheira já chegou a ameaçar contar às pessoas que ele havia abusado dela e de suas filhas e que teria ameaçado chamar a polícia se ele não cumprisse com suas exigências.

“Ameaçou contar às pessoas que sou viciado em drogas e me colocou na prisão, escrever um diário falso que refletisse uma vítima abusada e destruir minha mãe”, continua ele no documento.

Na resposta de Evans à petição, ela nega todas as ameaças e diz que o último contato que teve com o ex-marido foi em outubro de 2021 por telefone. Também diz que o ator só está fazendo isso para conseguir algum tipo de vantagem no processo de divórcio.

Foto/Reprodução

Em novembro de 2021, a atriz chorou muito ao relembrar a separação do ator Ioan Gruffudd. Ela fez uma série de desabafos e declarações sobre a antiga relação.

“Estávamos juntos havia 20 anos e eu era como aquela frase da Bridget Jones: ‘presunçosa casada’. Essas são coisas pelas quais as pessoas passam como a perda de um dos pais, ou infertilidade, você não sabe como é até que aconteça com você”, disse sobre o término no programa da apresentadora Lorraine Kelly.

“Achei que isso nunca fosse ocorrer comigo. Ele me disse ‘não te amo mais’. Não estou questionando o direito dele de sentir isso, não o estou criticando, mas ele era tão hostil, e então por cerca de quatro meses continuamos aqui, e ele seguiu dizendo que sentia muito”, recordou.

“Eu estava enlouquecendo. Então, tuitei que ele estava nos deixando e as coisas fugiram do controle”, falou Evans, se referindo ao tweet no qual contou que o ator estava deixando a família sem dar explicação alguma, em janeiro.

A atriz contou ainda que atualmente Gruffudd e ela só falam por meio de advogados e que o problema entre ambos teve início quando o ator voltou de filmagens que fazia na Austrália.

“Estávamos muito felizes por ele ir para outro país e hoje me sinto uma grande idiota. Ele voltou, me abraçou, abraçou as meninas, deu um beijo seco no meu rosto e vi que algo estava errado”, descreveu.

O ex-casal começou a se relacionar nos bastidores do longa “102 Dálmatas” (2000), se casaram em 2007 e a relação chegou ao fim no início de 2021. Juntos eles tiveram duas filhas: Ella, de 12 anos, e Elsie, de 8.