Ator de ‘GoT’ reclama de supervisores em cenas de sexo e é criticado

Em entrevista ao The Times, o astro de ‘Game of Thrones’ e ‘Senhor dos Anéis’ deu sua opinião: “Eles acabam me inibindo, porque chamam atenção para as coisas

O ator Sean Bean, de 63 anos, reclamou da presença de supervisores de intimidade nos sets de filmagens e foi criticado pelas colegas de trabalho.

Em entrevista ao The Times, o astro de ‘Game of Thrones’ e ‘Senhor dos Anéis’ deu sua opinião: “Eles acabam me inibindo, porque chamam atenção para as coisas. Alguém diz, ‘faça isso, coloque a mão ali, enquanto está tocando aqui…’. Acho que a espontaneidade do comportamento de dois amantes é arruinada por alguém transformando aquilo em uma prática técnica”.

Sean ainda mencionou Lena Hall, com quem contracenou uma cena de sexo na série o ‘Expresso do Amanhã’, que acabou de fora. “Ela tem bagagem de cabaret, então está disposta a tudo”, afirmou.

A atriz respondeu o ator em seu perfil no Twitter. “Acho melhor esclarecer algumas informações erradas porque tem gente me perguntando se estou bem. Só porque trabalhei no teatro (não cabaret, apesar de já ter feito algumas performances) não quer dizer que estou disposta a tudo. O Sean Bean é um ator incrível que me fez me sentir não apenas confortável, como segura naquelas cenas bizarras”, declarou.

Rachel Zegler, de ‘Amor, Sublime Amor’, também se posicionou sobre as falas de Sean. “Supervisores de intimidade criam um ambiente de segurança para os atores. Sou extremamente grata pelo supervisor de ‘Amor, Sublime Amor’ – uma pessoa necessária para alguém inexperiente como eu e didática para aqueles com anos de experiência. Espontaneidade em cenas íntimas não é seguro”, apontou.

Por fim, foi a vez de Jameela Jamil deixar seu comentário. “Só deve ser técnico. É como um dublê. Nosso trabalho como atores é fazer parecer que não é técnico”, ressaltou.