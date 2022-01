Atleta e ex-BBB Fernando Fernandes irá comandar reality No Limite a partir de abril

O reality No Limite (Globo) terá um novo apresentador para a temporada de 2022. O ex-BBB e atleta paralímpico Fernando Fernandes, 40, foi anunciado nesta quinta-feira (6), durante o programa Mais Você.

“Se preparem porque vem aí um No Limite muito mais competitivo, radical e intenso, até porque quem vai estar puxando esse limite sou eu”, disse ele em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, 72. A nova edição estreia em abril, depois do BBB 22.



Agora, serão dois episódios por semana e a cada episódio um dos participantes será eliminado. A edição anterior, realizada em 2021, era comandada por André Marques, 42, que deixou a atração para estar a frente das novas temporadas do The Voice Brasil e The Voice+.



Fernandes participou da 2ª edição do Big Brother Brasil, seguiu carreira no mundo da moda e chegou até a se profissionalizar no futebol. No ano de 2009, ele sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico. Ele é tetracampeão de paracanoagem e já chegou a fazer reportagens para o Esporte Espetacular e também comentou as Paralimpíadas de Tóquio pelo canal SporTV.



A final do No Limite consagrou a ex-BBB Paula Amorim como campeã, ao receber 66,77% dos votos do público, após chegar à semifinal da atração ao lado de André, Elana, Jéssica, Viegas e Zulu.



Em fevereiro, Boninho, responsável pelos realities da Globo que esteve na primeira edição de No Limite disse que a volta do programa era um desejo antigo dele e de muita gente. Ele falou ainda que esse seria mais um “capítulo nessa história apaixonante que é produzir um reality trazendo sempre novidades”.



“Há mais de 20 anos eu fazia parte de uma jornada que eu não imaginava o quanto mudaria a minha vida.

Produzimos o primeiro reality brasileiro. O No Limite trouxe para a televisão brasileira um formato que veio para ficar e se transformou numa paixão nacional. Um sentimento que divido com o público”, disse Boninho.

O programa No Limite, inspirado no reality americano Survivor, estreou na Globo em 2000 e teve quatro temporadas, todas apresentadas por Zeca Camargo, colunista da Folha, e que deixou a Globo em 2020 -ele trabalha atualmente na Band.



As três primeiras temporadas do reality aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, com pessoas tentando sobreviver em um local inóspito, com poucos recursos. Os vencedores do programa foram Elaine de Melo (1ª temporada), Léo Rassi (2ª temporada), Rodrigo Trigueiro (3ª temporada) e Luciana Araújo (4ª temporada).