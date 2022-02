‘Ataque dos Cães’ ocupa liderança de indicações ao Oscar 2022

O filme apareceu em 12 categorias da disputa que acontecerá dia 27 de março e liderou o ranking das indicações

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta manhã (8) os indicados à 94ª edição do Oscar, que está marcada para o dia 27 de março e deve acontecer de forma presencial, no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles.

O campeão de indicações foi “Ataque dos Cães”, com 12. O filme tem como trunfo o bom trânsito tanto em categorias técnicas, quanto nas principais, o que também aconteceu com “Duna”, que teve dez indicações.

Ambos aparecem na seção de melhor filme, em que competem com “Belfast”, “No Ritmo do Coração”, “Não Olhe para Cima”, “King Richard – Criando Campeãs”, “Licorice Pizza”, “O Beco do Pesadelo”, “Amor, Sublime Amor” e o japonês “Drive My Car”, que surpreendeu e tirou “A Tragédia de Macbeth” e “Tick, Tick… Boom!” da disputa principal.

Entre os diretores que tentam embolsar uma estatueta está Jane Campion, que pode se tornar apenas a terceira mulher a vencer como melhor direção se confirmar seu favoritismo por “Ataque dos Cães”. As outras foram Kathryn Bigelow, em 2010, e Chloé Zhao, no ano passado.

Para alcançar o feito, ela terá que superar medalhões como Steven Spielberg e Paul Thomas Anderson, além de Kenneth Branagh e do japonês Ryusuke Hamaguchi.

O Brasil, como já é sabido desde a divulgação de uma pré-lista de competidores, ficou de fora da disputa pelo Oscar de filme internacional, pelo 23º ano consecutivo. O país tentava uma vaga com “Deserto Particular”, de Aly Muritiba. Foram escolhidos os representantes do Japão, da Dinamarca, da Itália, do Butão e da Noruega.