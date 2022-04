Astro de ‘Stranger Things’ compara nova temporada a ‘Harry Potter’

O ator Finn Wolfhard, 19, conhecido por interpretar Mike de "Stranger Things" (Netlfix), afirmou em recente entrevista que os fãs podem se preparar para episódios mais sombrios na nova temporada da série. O artista ainda comparou a evolução da trama com os filmes clássicos de "Harry Potter". "À medida que os filmes foram acontecendo, mais sombrios eles ficaram. É mais ou menos onde estamos agora", explica ele, em entrevista ao site Entertainment Weekly. "Inerentemente, fica mais sombrio a cada temporada. Fica mais engraçado, mais assustador, mais dramático", completou. Os novos episódios da série chegam ao streaming divididos em duas partes. A primeira parte da 4ª temporada estreia em 27 de maio, enquanto a segunda desembarcará na plataforma em 1º de julho. Esta será a penúltima temporada da trama, que estreou em 2016. Para Wolfhard, o fato do elenco também crescer se assemelha aos filmes que retratavam a saga do bruxo ao longo dos anos. "Isso vem com todos nós crescendo e envelhecendo. Nós não vamos usar perucas com 40 anos, gritando sobre 'demogorgons' e outras coisas", exemplificou. Na sequência, o grupo de amigos se separa pela primeira vez e tem de enfrentar as complexidades da vida na escola. Além disso, surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais forte, que carrega consigo um mistério que pode acabar com o Mundo Invertido.