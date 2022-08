‘As rivais estão juntas’, brinca marido de Sandy no encontro com Wanessa Camargo

As duas cantoras comemoram primeira parceria em mais de 20 anos na estrada

Sandy, 39, e Wanessa Camargo, 39, mostraram nesta segunda-feira (1) um trecho da música “Leve” e um vídeo dos bastidores das gravações da primeira parceria entre as duas, que aconteceu na casa da filha de Noely e Xororó. O encontro foi até zoado pelo marido da Sandy, Lucas Lima: “As rivais estão juntas”. No início da carreira da herdeira mais velha de Zezé Di Camargo surgiram rumores de inimizade com Sandy e elas sempre negaram.

“Eu estou muito feliz. E a gente tem que falar disso, assim, depois de tudo o que foi feito com a gente na mídia, sabe. Eu era muito sua fã, já te falei isso, eu ia aos shows, eu acompanhava, tinha todos os CDs, você sempre foi pra mim um exemplo. Uma menina que era exemplo para todas nós e aí me colocaram no lugar, que eu pensava, mas eu não sou tão diferente”, explica Wanessa sobre o episódio há mais de 20 anos. “Não entendia a necessidade das pessoas criarem essa ‘rivalidade’, criarem intrigas’, acrescenta Sandy.

A irmã de Junior e o marido contaram que a música foi feita pela dupla logo depois dois pegarem Covid-19. “Quando a gente estava fazendo, a gente já estava com a ideia de te chamar. A gente se cutucou e não contou para ninguém”, conta Lucas. “A gente meio que sentiu que essa música era pra você”, confidencia Sandy, deixando a amiga perplexa.

“Mas você não sabia o que estava acontecendo na minha vida?”, perguntou Wanessa, e Sandy revelou que sabia: “Eu já sabia que você tinha se separado, mas toda essa coisa interna que você viveu agora, tipo, eu não sabia. Olha, as pessoas conectadas são assim”, comenta ela.

“A música me emocionou de cara porque eu estou neste momento de busca mesmo. Estou buscando a minha própria voz, mais leveza nas coisas na minha vida e um lugar de maior paz dentro de mim. Eu estou reaprendendo a ser”, reconhece Wanessa.

“Leve”, faz parte do projeto “Nós, voz, eles 2”, de Sandy e será lança nesta quinta-feira (4) e cantora logo depois sai em turnê com o novo trabalho pelo Brasil.