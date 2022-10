As quatro melhores newsletter para acompanhar e ficar informado sobre o mercado

Quem diria que mais de cinco décadas após o disparo do primeiro e-mail, o correio eletrônico ainda estaria em evidência? E olha que não foi uma tarefa tão simples. Com o boom das redes sociais, principalmente o WhatsApp, o uso do email chegou a ser colocado em cheque, ficando quase restrito ao ambiente corporativo.

Só que um tipo de mensagem eletrônica ganhou força nos últimos anos e revigorou o canal: as newsletters. Práticas, os boletins informativos se multiplicaram nos últimos anos. Jornais, sites de notícias e produtores independentes, por exemplo, começaram a oferecer resumos e curadoria de links – muitas vezes gratuitamente.

Das mais nichadas, até as mais abrangentes, há boletins com foco em diversos assuntos. Abaixo, há uma lista de três que você deveria conhecer:

1 – Xícara de Marketing

O que é: uma nova newsletter que traz conteúdo sobre marcas, tecnologia e tendências de uma maneira geral. A edição de estreia foi muito compartilhada, já que o autor trouxe um olhar sobre o poder dos influenciadores no processo eleitoral.

Diferencial: chama a atenção também o formato do conteúdo. O autor propõe um destaque que aborda um tema de forma mais aprofundada, traz notas interessantes sobre o mercado e muitos links de conteúdos interessantes que muitas vezes passam batido na correria do dia a dia. É uma bela curadoria.

Formato: gratuito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2 – Meio

O que é: boletim diário sobre os principais acontecimentos do dia. Geralmente, as edições trazem como assunto principal uma manchete do mundo da Política. Diariamente, também traz conteúdos sobre Economia, Vida Digital e Cultura.

Diferencial: conteúdo leve e curadoria é muito bem feita. Consegue fazer boas análises sem ser muito opinativa. Para quem deseja se informar sobre os principais acontecimentos é a newsletter certa.

Formato: gratuito e pago (edição de sábado é só para assinantes)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3 – The Hustle

O que é: boletim diário dos acontecimentos mais quentes da indústria de

negócios e tecnologia.

Diferencial: cada edição traz de três a cinco notícias muito bem contextualizadas para entender o que há por trás daquele fato. É interessante que a newsletter vai sempre direto ao ponto, trazendo análises únicas sobre o conteúdo.

Formato: gratuito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4 – The News

O que é: newsletter sobre as principais notícias do Brasil e do mundo.

Diferencial: diariamente traz edições com conteúdo leve e uma pitada de humor. Além de notícias, ainda sugere boas dicas sobre cultura e entretenimento.

Formato: gratuito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE