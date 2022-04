Arthur Picoli se manifesta após Pabllo Vittar expor troca de mensagens

O ex-bbb publicou alguns vídeos explicando que elogiou a cantora, mas isso não quer dizer que ele tenha interesse

Arthur Picoli (BBB 21) usou as redes sociais para negar que teria interesse em ficar com Pabllo Vittar. Isso porque os internautas ficaram em polvorosa após a cantora expor que costuma trocar mensagens particulares com o ex-BBB.

Tudo começou no domingo (10), quando Pabllo participou do MTVixe. Na ocasião, a apresentadora Ingrid Ohara perguntou se ela ficaria com o humorista Esse Menino, com Gil do Vigor e com Arthur. A cantora disse que ficaria com dois deles.

“Esse Menino é muito fofa e vou passar porque é muito minha amiga”, afirmou. “Ficaria com Gil, ele é muito bonito, uma gay muito bela. Arthur só está de miguézinho no meu inbox do Instagram. Não vou mentir, falo mesmo. Então, Arthur, já vou falar aqui: se você quiser me pegar, venha com tudo, porque não estou nem aí. Quero mesmo.”

Foi o que bastou para a internet ir à loucura e passar a shippar os dois, com algumas pessoas inclusive especulando se eles já não teriam ficado. Foi quando Arthur resolveu se manifestar. “Imagina se eu namorasse com todo mundo que sai em site de fofoca?”, disse. “Se eu namorasse todo mundo que eu beijo?”

“Não é a primeira vez que sai esse tipo de comentário, não tenho culpa de tratar todo mundo bem”, afirmou. “Esse é meu jeito de brincar. Assim como sei que quando as meninas são gentis isso não quer dizer que elas estão dando mole e querem me pegar.”

“Eu sou assim com todo mundo, com meus amigos sempre faço esse tipo de brincadeira”, garantiu. “Não estou me justificando, até mesmo porque a Pabllo Vittar é gostosa pra caralho, mas isso não quer dizer que eu pegaria.”

Alguns internautas resgataram cenas dele no BBB 21 falando sobre a cantora. “A Pabllo é gata, hein?”, comentou após ela se apresentar no programa. “O tamanho das pernas, velho, desse tamanho? E a bunda?”

“Falei sobre isso dentro da casa, não é segredo para ninguém”, minimizou o ex-BBB. “Agora, fica uma coisa bem distante, um abismo, eu elogiar e pegar a pessoa, querer algo com a pessoa. Então, parem de show. Parem de bobeira, gente. Parem de dar ouvido para hater.”