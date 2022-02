Arthur descarta puxar Brunna para o Paredão no BBB 22

“Eu quero que o Arthur vá pela casa para eu votar no Lucas com meu voto”, afirmou a influenciadora em conversa com Barbara e Laís

O Big Brother Brasil 22 (Globo) teve uma madrugada de muita conversa sobre o Paredão que será formado na noite deste domingo (13). A líder Jade já declarou seus possíveis votos, mas afirma não ter certeza ainda se irá em Arthur ou Lucas.

“Eu quero que o Arthur vá pela casa para eu votar no Lucas com meu voto”, afirmou a influenciadora em conversa com Barbara e Laís, no Quarto do Líder, no início da madrugada. As duas por sua parte não descartaram ajudar nas intenções da amiga.

Já Arthur, que acredita ser novamente a opção da líder, já que na semana passada ela também votou nele em sua primeira liderança, já está pensando na possibilidade de um contragolpe. “Tem uma pessoa, com certeza, que eu puxaria. Porque, se ela bater [no Paredão], não volta, a não ser com a Nat”, afirmou Arthur.

Eslô, que conversava com o ator sobre o jogo, tentou descobrir quem seria essa pessoa, citando Brunna, Bárbara e Laís, e ele confirmou que seria a última delas. “Acho que a Laís, se bater com alguém que não seja a Nat, não volta. Dentro do jogo, quem é a Laís? Amiga da Bárbara”, avaliou.

Ele também descartou voto em Brunna. “Não, Brunna tem torcida grande lá fora, e a Ludmilla [sua mulher] vai ajudar. Eu não sou burro. Não vou comprar essa briga. Porque comprar uma briga com a Brunna não é só comprar uma briga com a Brunna. Não vou fazer isso.”

Outra sister que pode estar em risco pela contagem dos confinados é Natália. Bárbara já contava votos e apontava a possível indicação dela neste sábado (12). Eslô, por exemplo, deixou claro, em conversa com Arthur e Lucas, que ela é sim sua opção.

A própria Natália acredita ser uma possível escolha para a líder. “Hoje, ela [Jade] sentou comigo, falou que não sabia o que ia fazer ainda. Eu falei que nem eu sabia em quem eu ia votar porque estava muito tenso”, afirmou Nat em conversa com Jessi e Linn.

O Paredão será formado no domingo com a indicação do líder, a indicação da Casa, que deverá votar toda no confessionário, e com o contragolpe desses dois indicados. Todos, com exceção do indicado pela líder, farão a Prova Bate e Volta, que salvará um.

O único voto aberto será o da dupla da Casa de Vidro, caso ela permaneça no programa. Estarão imunizados na dinâmica dessa semana um dos vencedores da Prova do Anjo, vencida por Scooby e Paulo André, e a pessoa que essa dupla decidir salvar.