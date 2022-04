Arthur Aguiar diz sentir falta de Maíra Cardi mas se questiona se ainda tem esposa

Na sequência, comentou sobre a saudade que sente da mulher, a influenciadora Maíra Cardi, com quem reatou o casamento recentemente

Depois da festança que rolou na noite de quarta-feira (13) no Big Brother Brasil 22 (Globo), Arthur Aguiar deu um depoimento curioso na manhã desta quinta-feira (14) no confessionário. Ele disse não ter certeza se ainda continua casado.

Primeiro, ele elogiou a festa, que contou com rappers e com Luan Santana. Cada integrante também recebeu homenagens com objetos pessoais e fotos. “Foi uma noite muito especial, tocou minhas duas músicas, um monte de foto minha legal! […] Muito feliz de ter chegado até aqui, falta muito pouco”, disse.

Na sequência, comentou sobre a saudade que sente da mulher, a influenciadora Maíra Cardi, com quem reatou o casamento recentemente. Ela mesmo já revelou ter sido traída diversas vezes.

“Sentimento de gratidão total, vou atrás desse Líder, quero muito, não quero ir para esse Paredão de jeito nenhum. Muita saudade de casa, muita saudade da minha esposa, se é que eu ainda tenho esposa. Espero que sim!”, disse.

Maíra Cardi, em fevereiro, revelou em suas redes sociais que foi a cantora Lexa a responsável por lhe revelar as traições do marido, Arthur Aguiar. Segundo ela, o ator agradeceu a artista por ter revelado suas escapadas.

“Ela foi a responsável pela mudança do Arthur, ela me contou, foi ela que me abriu os olhos das traições dele, do que estava acontecendo na época”, afirmou Maíra, que se separou do ator após as descobertas, também com o apoio da amiga, reatando o relacionamento apenas no final do ano passado.

Ainda segundo a influenciadora, o próprio Arthur depois agradeceu Lexa por ter contado a verdade. “Ele ficou muito grato e disse que se não fosse ela, não teria se transformado. Ele mandou um áudio agradecendo a ela tudo o que aconteceu na nossa vida”, completou Maíra.

Antes de entrar no BBB, Arthur Aguiar procurou pelo apresentador Yudi Tamashiro. O motivo: queria trocar experiências e percorrer junto com ele um caminho de fé. Foi isso que Yudi revelou no quadro “Bombou” da rádio Metropolitana FM.

“Ele falou: ‘eu quero isso na minha vida, eu quero um recomeço também e eu quero ser seu amigo para a gente caminhar junto’. Eu fiquei até surpreso! E aí ele apareceu lá na célula. Quando eu sentei para conversar com ele, eu vi um cara com o coração aberto e começamos a falar de mulherada mesmo, porque nossa maior dificuldade sempre foi mulher”, disse Yudi.

“Hoje as pessoas olham e falam: ‘nossa, olha o Yudi’. Mas é que você não viu o que eu fiz antes, mas eu aceitei Jesus Cristo e realmente tudo se fez novo e no caso dele também. Muitos podem olhar e falar: ‘Ah, o Arthur vestiu um personagem’. Mas ele já vinha trabalhando isso nele internamente há muito tempo, porque eu venho acompanhando isso”, disse.