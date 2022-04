Quer saber o que o quadradinho tem de melhor para aproveitar o fim de tarde?

Tem novidade chegando no Jornal de Brasília! Já se perguntou onde ir para aproveitar o fim de tarde? A coluna Happy Hour vai responder!

Nosso quadradinho está cheio de bons lugares para curtir o fim de tarde com os amigos e familiares. Quem não gosta de relaxar um pouco depois de um dia de trabalho?

Atire a primeira pedra quem ja não brindou no Piauí, Simpsons e Libanus?

Em Ceilândia no Beerhouse tomando aquela cerveja gelada junto aquela famosa carne de sol com mandioca.

Taguatinga tomando um chopp trincando no Mineirinho e em Samambaia na Vila Butequim.

Enfim, esses são apenas alguns, de inúmeros barzinhos e restaurantes que encantam o paladar dos brasilienses nas cidades satélites e nos eixos centrais.

Pensando nisso, a coluna Happy Hour vai presentear Brasilia – e não há data melhor que no aniversário da cidade para lançarmos nossa mais nova coluna -. Ela tem o propósito de apresentar bares e restaurantes que oferecem bons drinks, cervejas, harmonizações e dispõem de ambientes agradáveis e criativos.

Do copinho americano com uma cerveja trincando, as taças de vinhos, espumantes e drinks incríveis, vamos trazer para vocês o que há de melhor e mais criativo aqui na capital.

O objetivo da coluna é fazer com que você conheça novos lugares para poder levar seus amigos e familiares.

Além disso, a coluna terá como foco apresentar bons locais fora do Plano Piloto, e vai mostrar o que cada cidade satélite tem de melhor quando o assunto é um bom Happy Hour. Queremos ajudar a valorizar e fomentar a economia local do setor!

Matheus Dantas

No comando da coluna está o jornalista Matheus Dantas, um eterno buscador de bons drinks, chopes e cervejas, tendo como hobby conhecer novos espaços gastronômicos e de entretenimento pela capital. Ele está imerso na área da gastronomia e entretenimento há mais de seis anos, atuando na parte de assessoria e comunicação estratégica.