Apresentador é demitido de afiliada da Globo após postar nudes de mulher

PUBLICIDADE

Após divulgar vídeo em que filmava parte íntimas de uma jovem em seu Stories no Instagram, Seu Waldemar foi demitido da afiliada da Globo. Waldemar apresentava o programa “No Balaio”, exibido na TV Anhanguera.

O caso ocorreu na última segunda-feira, 7, quando o apresentador foi criticado nas redes sociais, perdeu seguidores e teve que desativar os comentários de suas publicações.

“A TV Anhanguera vem a público informar que reprova de forma veemente a publicação do Seu Waldemar, exposta recentemente em seu perfil particular de rede social, deixando claro que tal comportamento injustificável é completamente contrário aos princípios éticos do grupo Jaime Câmara, e por este motivo, o contrato de prestação de serviços com o Seu Waldemar está interrompido”, anunciou o canal em comunicado enviado para a imprensa.