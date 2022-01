Após um ‘agrado’ feito por Mc Poze o segurança do condomínio foi demitido

O cantor de Funk distribuiu dinheiro pela rua e gravou a ação. Um dos funcionários beneficiados foi identificado e demitido.

Mc Poze do Rodo, o cantor de Funk, resolveu fazer um ‘agrado’ aos trabalhadores e saiu distribuindo dinheiro para eles “tomarem café da manhã” segundo o cantor. A ação foi gravada por um de seus amigos que estavam com ele e publicada em seu Instagram, atualmente com 2,8 milhões de seguidores.

O Vigilante Bernardo Henrique Levindo foi identificado pela empresa que trabalhava e demitido. Na mensagem enviada à empresa, Bernardo afirmou que iria devolver o dinheiro, mas teria que esperar receber, já que seu pagamento estava atrasado.

“Esse do vídeo sou eu Bernardo Henrique Levindo. Irei devolver os mesmos 100 reais só que acabei de colocar no BU pra ir trabalhar, pois ainda não recebi o QSJ de dezembro e nem o VT de janeiro, e meu SUP já levou isso pra frente e hoje dia 10/01 ainda não recebi, infelizmente vou ter que esperar o pix cair pra devolver” ressalta o vigilante.

“Obrigado Bernardo! Já se apresente ao dp também com o seu material” respondeu a empresa.

Após descobrir da demissão de Bernardo, Mc Poze ficou indignado e desabafou em suas redes sociais: “É muita marola com o trabalhador, sem neurose que mundo é esse parceiro, como tem gente que consegue ser assim irmão?”.

O cantor ainda postou a transferência que fez ao vigilante de 20 mil reais para ajudar e pediu desculpas, “Espero que ajude guerreiro, desculpe qualquer coisa”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais