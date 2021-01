Após show no Louvre, David Guetta faz live beneficente em cartão-postal de Dubai

PUBLICIDADE

Após show de Ano-Novo no Museu do Louvre, em Paris, David Guetta prepara uma apresentação em Dubai, com transmissão em 6 de fevereiro, às 11h (horário de Brasília), no YouTube. A gravação vai ser realizada no heliporto do icônico edifício Burj Al Arab Jumeirah.

A paisagem deve contar com tradicional pôr do sol da cidade e uma superprodução com muitas luzes e fogos de artifício acompanhando a música.

O show no Oriente Médio é o quarto que o DJ francês faz no projeto United at Home que, além de Paris no fim do ano, ainda passou por Miami e Nova York.

As performances têm caráter beneficente e o artista promove a doação de fundos para a Unicef e, neste caso, também para Education Uninterrupted (Educação Ininterrupta), campanha nacional de arrecadação de fundos promovida pela organização Dubai Cares para reduzir o impacto da pandemia na educação de crianças e jovens nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo a organização, a iniciativa convocou a comunidade local a fazer doações para apoiar famílias de baixa renda que não podem comprar um computador, laptop ou tablet para ficarem em casa e manterem os estudos.

Até o momento, diz a organização, as edições anteriores do #UnitedAtHome foram vistas por mais de 75 milhões de pessoas em todo o mundo e arrecadaram US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,75 milhões).

“Nesses tempos difíceis, esperamos levar conforto, alegria e apoio com o poder da música e das emoções. Damos suporte a muitas instituições de caridade e ajudamos a fazer uma diferença real na vida das pessoas durante a pandemia”, diz David Guetta em nota.

O presidente-executivo e membro do conselho da organização Dubai Cares, Tariq Al Gurg, ressalta a importância da doação e da solidariedade dentro da comunidade em meio à pandemia: “Estamos muito felizes em fazer parte dessa iniciativa impactante, que sem dúvida vai contribuir para o alívio dos efeitos da pandemia, deixando um legado positivo nas comunidades e trazendo otimismo e alegria tão necessários.”

De acordo com Tariq, as ações da organização filantrópica já beneficiaram 20 milhões de pessoas em 60 países em desenvolvimento. As doações para a Dubai Cares pode ser feita no site.

A ação faz parte da estratégia de Dubai de se manter relevante com a indústria de entretenimento

“Como uma iniciativa lançada para espalhar positividade e aproximar comunidades e culturas, a performance online inovadora e edificante de David Guetta no topo do icônico Burj Al Arab Jumeirah é um símbolo do forte senso de vibração e otimismo que prevalece em toda a cidade”, diz Issam Kazim, presidente-executivo do Departamento de Turismo e Marketing Comercial de Dubai (Dubai Tourism).

United at Home – Dubai

Quando: 6 de fevereiro de 2021

Hórário: 11h (horário de Brasília)

Onde assistir: YouTube de David Guetta

Link para doação online: davidguetta.com/donate

As informações são da FolhsPress