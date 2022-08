Após ser chamada de ‘pouco profissional’, Ludmilla rebate: “Nunca passei por situação semelhante”

Cantora ficou irritada com a qualidade do som de festival e abandonou o palco após a terceira música

A confusão envolvendo Ludmilla e a produção do Farraial neste final de semana continua. Nesta segunda-feira (22), depois de ser chamada de ‘pouco profissional’, a cantora subiu o tom e acabou expondo os contratantes sobre uma possível falta de respeito jamais vista ao longo de sua carreira. “Nunca passamos por situação semelhante”, ressalta a funkeira que deixou o palco após três músicas.

Ludmilla, 27, já tinha explicado que sua saída aconteceu por problemas técnicos e negou que tenha se atrasado. Ela também rechaçou a acusação de não ter feito a passagem de som do evento, realizado no sábado (20), São Paulo. “Todo o procedimento técnico foi realizado, inclusive o de passagem de som, que foi concluído antes de 12h30. A equipe da cantora não abriu mão de nenhum procedimento e os efetuou em sua totalidade antes da apresentação da mesma. Até mesmo de limitações tão severas de volume do som que foram impostas”, começa a nota da equipe da cantora.

“Quanto ao atraso citado, importante que o contratante atente para o contrato, assinado antes da realização do show, no qual consta o horário de início da apresentação às 13h30. Certos que nunca passamos por situação semelhante, encontramo-nos ao inteiro dispor e responderemos diretamente aos responsáveis do Farraial, caso entendam com prudente nos procurar, pois estamos ao inteiro dispor”, completa a equipe de Ludmilla.

Mais cedo, a assessoria do Farraial tinha enviado uma nota criticando o comportamento de Ludmilla. “Recebemos com surpresa e indignação as falas da artista, visto que foram enviadas inúmeras mensagens à sua equipe alertando sobre a restrição de SPL (Sound Pressure Level) e horário do show de Ludmilla”, explica logo no início a produção do festival, que ainda contou com as participações de Pedro Sampaio, e as duplas sertanejas Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, e os cantores Gustavo Mioto e Xand Avião.

“Os problemas do sábado (20), iniciaram logo no início da tarde. A equipe da cantora não chegou cedo ao local do evento e não foi realizada a passagem de som, considerada primordial para que o staff do artista entendesse o sistema do festival. A apresentação de Ludmilla estava marcada para começar às 13h, no entanto a artista chegou ao local às 13h40, mesmo sabendo que em grandes festivais não é possível estender o horário do show. Além dos transtornos óbvios que a decisão de Ludmilla em não respeitar aos assuntos citados acima e já acordados acarreta, lamentamos pela falta de profissionalismo e atenção com o público presente.