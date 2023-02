Após polêmica com viúva de Gal Costa, gravadora vai cuidar de seu perfil

Wilma Petrillo usou conta da cantora no Instagram para publicar uma foto com um cachorro, que causou revolta

As redes sociais de Gal Costa passaram a ser administradas pela gravadora Biscoito Fino, com quem tinha contrato. O anúncio foi feito no perfil da artista nesta sexta-feira (17) e implica que Wilma Petrillo, viúva da cantora, não gerencia mais a conta.

“100 dias sem Gal. A partir de hoje, este espaço será dedicado à celebração da vida e da obra da nossa grande e inesquecível artista”, dizem as legendas de uma sequência de nove fotos da cantora publicadas de uma vez.

Os seguidores de Gal usaram os comentários para declarar saudade da cantora e comemorar o cuidado ao perfil dela. Algumas das interações mencionavam uma imagem publicada por Wilma no perfil que foi mal recebida. A viúva publicou uma foto sua junto a um cachorro na conta de Gal Costa. Apesar de a foto ter sido tirada pela cantora, a publicação foi tida por muitos usuários como desrespeitosa e descabida.

A foto não é a primeira polêmica envolvendo Wilma Petrillo desde a morte da cantora. O ex-empresário da de Gal Costa acusou a viúva de não respeitar a vontade da cantora ao enterrá-la no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo. A cantora havia comprado um jazigo no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, ao lado do de sua mãe.