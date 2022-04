Após Lourinho, outro papagaio chega aos Estúdios Globo

Desta vez, com um penteado diferente, o novo suposto filho de Louro José chega causando na recepção do programa

Parece que Lourinho José, papagaio que chegou à Globo há uma semana dizendo ser neto de Ana Maria, não é o único. Ele agora ganhou um inimigo. Hoje (12), durante o programa ao vivo, um novo papagaio chegou à recepção do ‘Mais Você’ dizendo também ser filho de Louro. Tom Veiga, intérprete do personagem, morreu em novembro do ano passado.

O novo neto da apresentadora é bem parecido com Lourinho, mas tem um “penteado” diferente e usa moicano. Os dois trocaram farpas no programa e cada um acusou o outro de ser um impostor.

“Outro, não! Eu sou o real, esse aí é genérico”, disse o novo suposto filho de Louro. Para acabar com a discussão, a apresentadora decidiu que o outro pássaro também fará exame de DNA para confirmar (ou não) a paternidade de Louro José.

Lourinho já fez esse exame na semana passada e aguarda o resultado — que deve sair até o fim de semana.