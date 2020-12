Após festa de Carlinhos Maia cerca de 48 pessoas pegam Covid, 2 estão na UTI

Além do ex-BBB Victor Hugo e da influenciadora Mileide Mihaile, 47 funcionários que prestaram serviços na festa de Carlinhos Maia, testaram positivo para o coronavírus e duas pessoas estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva de hospitais em Maceió e Penedo, cidades do estado de Alagoas. A informação é do colunista Erlan Bastos. Ainda de acordo com a matéria não foi realizada a testagem em todos os convidados e que em nenhum momento foi exigido o uso de máscara dos participantes.

Carlinhos Maia rebateu as críticas após o ‘Natal da Vila’: “Aglomerar é errado do começo ao fim, mas não dá pra gente tapar os olhos para uma classe que não está trabalhando. O mínimo que a gente pode fazer é seguir o protocolo e fazer dentro do permitido. Está errado do começo ao fim, mas melhor que fazer uma coisa na hipocrisia e ficar fingindo por trás das câmeras”.