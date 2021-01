Após divulgar morte da atriz Tanya Roberts, família anuncia que ela está viva

Depois de divulgar a morte da atriz Tanya Roberts, conhecida também por sua participação no filme de James Bond 007 Na Mira dos Assassinos (1985), a família e o representante da atriz voltaram atrás e disseram que ela segue viva, aos 65 anos

O assessor chegou a enviar um comunicado para a imprensa americana, que repercutiu a notícia em diversos sites especializados e jornais, inclusive pelo TMZ, que deu a primeira nota. O assessor havia confirmado ao site que Roberts havia morrido no domingo, 3, depois de ter um mal súbito em casa na véspera de Natal – informações passadas a ele pelo marido da atriz. Ela está internada no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.

O comunicado divulgado tinha inclusive uma citação do marido, Lance: “conforme eu a segurei nos seus últimos momentos, ela abriu os olhos”. O assessor agora afirma que o marido realmente havia acreditado que ela havia morrido, mas nesta segunda-feira, 4, Lance recebeu uma ligação do hospital dizendo que a atriz continua viva. Segundo a imprensa americana, a atriz segue internada na UTI do hospital e seu estado de saúde é bastante delicado.