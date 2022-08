Após defender Bolsonaro no BBB, Sarah Andrade diz ainda estudar candidatos

Influenciadora está dedicada a projetos novos, mas descarta carreira artística

Um ano e meio depois de se declarar favorável ao presidente Jair Bolsonaro (PL) durante sua participação no Big Brother Brasil 21 (Globo), a influenciadora Sarah Andrade, 30, ainda não tem candidato definido para as eleições de outubro. “Estou estudando”, afirma ela.

“Não gosto de falar sobre eleição, é muita responsabilidade falar para todos que me acompanham em quem devem votar. Cada um deve estudar os candidatos. Eu não tenho voto definido, estou estudando muito porque não quero fazer besteira”, disse ela nesta sexta-feira (26) ao F5 durante a Festa do Peão de Barretos, no interior paulista.

Desde que despontou no BBB 21, Sarah já foi vítima de críticas algumas vezes por suas declarações políticas. Ainda no reality, ela afirmou que gostava do presidente, mas acrescentou que não falaria isso em rede nacional, porque poderia lhe render votos no programa e sua possível eliminação.

Após sair do reality, Sarah voltou a ser criticada nas redes sociais ao afirmar que era contra Bolsonaro e contra o também candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Acho que nós, brasileiros, merecemos mais”, disse na ocasião. Agora, ela afirma ainda estar a procura do candidato “que o Brasil merece”.

Dedicada à carreira de influenciadora digital, Sarah afirma que o BBB mudou completamente sua vida e a de sua família. Apesar dos holofotes, ela não pensa em seguir carreira artística, mas em seguir projetos de empreendimento, como o de sua marca de joias.

Após algumas idas e vindas com o modelo Lucas Viana, vencedor de A Fazenda (Record) em 2019, Sarah afirmou que está solteira e que o coração está ótimo. “Estou feliz pra caramba”, diz. Questionada se aproveitaria Barretos para dar uns beijos, ela afirma que prefere primeiro conhecer a pessoa. “Vamos com calma”, diz rindo.