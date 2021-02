Após ‘Big Fone’, Lumena, Rodolfo e Fiuk estão no paredão do ‘BBB 21’

Conforme anunciado por Tiago Leifert aos espectadores, o telefone tocaria ao vivo durante o programa do sábado

A noite do sábado, 27, no Big Brother Brasil 21, da Rede Globo, não foi marcada por festa, mas pelo ‘soar’ do ‘Big Fone’. Quem conseguiu atender foi a atriz Carla Diaz. Ela teve de escolher três colegas para indicar ao paredão. Lumena, Rodolfo e Fiuk foram os eleitos.

A confraternização havia ocorrido um dia antes, com a apresentação do cantor Thiaguinho.

A celebração não teve muitas discussões, mas articulações entre os ‘brothers’ sobre quem iria votar em quem para o paredão deste domingo, 28.

Conforme anunciado por Tiago Leifert aos espectadores, o telefone tocaria ao vivo durante o programa do sábado. E foi exatamente o que ocorreu, quando os participantes estavam todos juntos na área interna, onde fica o sofá.