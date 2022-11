Após ataque no Qatar, Gilberto Gil fala em repúdio a manifestações racistas

O artista de 80 anos passou a ser alvo de ironias e insultos de alguns bolsonaristas no Qatar

Gilberto Gil, 80 anos, hostilizado por bolsonaristas no Qatar na semana passada, citou “manifestações racistas” numa postagem feita hoje no Twitter em comemoração ao mês da Consciência Negra.

O texto postado na rede social é retirado de uma entrevista do músico à CNN Brasil em junho deste ano: “As manifestações racistas, à medida que se manifestam hoje, são imediatamente identificadas e repudiadas”.

Na entrevista, ele completa: “Então eu acho importantíssimo que se vocalize, que se diga que o discurso passe a incluir essa questão. São passos que vão sendo dados, são etapas que vão sendo cumpridas. A obtenção ideal de um paraíso final, onde tudo onde todo o convívio seja harmônico”.

Em imagens publicadas no Twitter de André Janones (Avante), deputado federal nas últimas eleições e integrante do governo de transição do presidente eleito Lula (PT), Gilberto Gil é visto em um corredor com Flora Gil, sua esposa.

Assim que é reconhecido, o artista de 80 anos passa a ser alvo de ironias e insultos de alguns bolsonaristas.

“Vamo, Bolsonaro. Vamo, Lei Rouanet”, iniciaram alguns em tom de ironia enquanto o cantor caminhava em direção às arquibancadas do estádio Lusail, no Qatar.

Pouco depois, os bolsonaristas passaram na frente e “chamaram” Gil para se encaminhar às cadeiras. O ex-ministro da Cultura no governo Lula (2003-2008) parou para tirar foto com um fã e não respondeu aos insultos.

“Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c… Vamo lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da p…”, finalizaram os brasileiros.

O cantor assistiu ao jogo de estreia da seleção brasileira ao lado de Flora e seus netos, Francisco Gil e João Gil.

“A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solidariedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória!”, escreveu Janones no Twitter.