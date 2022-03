Após 51 anos, Nívea Maria deixa quadro de elenco fixo da Globo

Na telinha, a atriz deu vida a personagens importantes e que marcaram o grande público em novelas como Gabriela, A Moreninha e A Casa das Sete Mulheres

Nívea Maria, de 75 anos, anunciou que está deixando o quadro de elenco fixo da Rede Globo após contrato de 51 anos. A informação é de Patrícia Kogut, colunista do jornal O Globo. “Cheguei à Globo vinda da rede Excelsior e Tupi de São Paulo, daquele time de pioneiros da TV brasileira”, disse.

Ela também acrescentou que foram cinco décadas de respeito pela emissora, público e imprensa.

Na telinha, a atriz deu vida a personagens importantes e que marcaram o grande público em novelas como Gabriela, A Moreninha e A Casa das Sete Mulheres.

Agora, Nívea, que disse estar sentindo um “misto de dever cumprido e saudades”, fica disponível para realizar trabalhos com contratos por obra, assim como a atriz Juliana Paes, por exemplo. “Me sinto como aquela menina que pisou pela primeira vez no estúdio. Estou pronta e preparada para novos voos num misto de tensão e ansiedade para as novas possibilidades que já estão chegando. Minha arte está pronta para ser reinventada.”

Estadão Conteúdo