Aos 90 anos, Silvio Santos é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo

O apresentador Silvio Santos, 90, foi vacinado nesta quarta-feira (10) contra a Covid-19. A informação foi divulgada por Rebeca Abravanel, uma das filhas dele, nas redes sociais.

“Vacinado!!!!!!!!!! Agradecendo muito a Deus por esse momento!”, escreveu ela na legenda da foto, que mostra o apresentador junto a enfermeiras em um posto de vacinação.

A publicação recebeu diversos comentários, inclusive de familiares. “Graças a Deus”, disse Silvia Abravanel, outra das filhas. O jogador Alexandre Pato, marido de Rebeca, escreveu: “Que demais!!!”.

O dono do SBT se junta a um grupo de famosos com idade avançada que já receberam a imunização. Entre eles está Stênio Garcia, 88, que foi imunizado dentro do carro em um posto de drive-thru no Rio de Janeiro, na terça-feira (9).

No mesmo dia, o ator Ary Fontoura, 88, tomou a primeira dose da imunização contra a Covid-19 no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais tomando a vacina dentro do carro.

Fora do veículo, Fontoura comemorou que chegou a hora de tomar a vacina tão aguardada e defendeu a imunização dizendo: “Vacina sim”. A mesma frase escrita na camiseta que usava.

“O dia mais aguardado! Feliz, emocionado, esperançoso? Nem sei, tanta coisa junto. Boa terça a todos! Viva a ciência, Butantã e Fiocruz”, escreveu em seu perfil no Instagram seguido por 2,4 milhões de pessoas.

Antes de Fontoura, outros artistas também se imunizaram, defenderam a vacina e a ciência. No sábado (6), a atriz Laura Cardoso, 93, apareceu em uma foto que viralizou na web exibindo a carteirinha após ser imunizada no Rio de Janeiro. A artista disse que estava aliviada e que pretendia seguir orientações de autoridades médicas para continuar saudável.

“Voltar para casa, continuar a vida mais segura – apesar de ser a primeira dose – e continuar com os cuidados que o pessoal da saúde pede”, disse Cardoso ao Gshow. Após receber a primeira dose da vacina, a atriz fez um apelo para que as pessoas se cuidem nesse momento. “Pelo amor de Deus, sigam as recomendações médicas. Tomem a vacina!”

Na sexta-feira (5), o ator Lima Duarte, 90, foi vacinado em Indaiatuba, cidade onde mora no interior de São Paulo. O ator aproveitou a vacinação em sistema de drive-thru e postou o registro em seu Instagram com belo texto.

“Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses. Mas a ciência venceu!”, disse, brindando à esperança.

No mesmo dia, a cantora Elza Soares, 90, tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, segurando a bandeira do Brasil.

“Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação”, escreveu a cantora, em seu perfil no Instagram.

A cantora defendeu a vacina dizendo que toda a população precisa ser imunizada porque merece o direito à vida. Ela comemorou o feito da ciência que, menos de um ano depois do decreto de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), presenteou a todos com a vacina para uma doença que matou tanta gente. “A ciência venceu o medo, o negacionismo e a desinformação.”

As informações são da Folhapress