Ao lado dos fãs, Conan Gray acaba de celebrar a primeira edição do “Heather day”, data que segue o imenso sucesso de seu single mais recente

Ontem (3), foi celebrada a primeira edição do “Heather Day”. A data comemorativa foi proclamada pelos fãs do cantor Conan Gray na sequência do imenso sucesso de “Heather”, single mais recente do artista, que faz parte do repertório de seu álbum de estreia, “Kid Krow”.

A data chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Na canção, que rendeu para o artista estreante Certificado de Platina pela RIAA, Conan Gray relembra os acontecimentos de um dia três de dezembro ao lado de Heather, personagem que dá nome à música.

A faixa figurou no Top 20 Global do Spotify e já acumula mais de 312 milhões de streams na plataforma. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ HeatherPR .