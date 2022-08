Anne Heche disse em entrevista como gostaria de ser lembrada após sua morte

Artista morreu nesta sexta aos 53 anos após acidente de carro

A atriz Anne Heche, que morreu nesta sexta-feira (12), aos 53 anos, revelou em 2017 durante uma entrevista como gostaria de ser lembrada após sua morte. “Espero que eu tenha feito meus filhos felizes… tenha dado a eles uma vida que eles amam”, afirmou.

Segundo o site Page Six, a declaração da atriz foi feita ao programa de TV americano Access Hollywood quando ela divulgava o filme “A Última Palavra”, que conta a história de uma mulher que contrata uma jornalista para fazer seu obituário ainda em vida.

Anne Heche deixa dois filhos: Homer Laffoon, de 20 anos, fruto de seu relacionamento com o cinegrafista Coleman Laffoon, e Atlas Heche Tupper, de 13 anos, nascido durante seu segundo casamento, com o ator James Tupper.

A atriz estava em coma desde que sofreu um acidente de carro, no último dia 5, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela perdeu o controle do veículo e bateu em uma casa, que acabou parcialmente destruída, já que o carro pegou fogo com a colisão.

Na noite desta quinta-feira (11), um representante afirmou que ela provavelmente não acordaria e fez um agradecimento aos enfermeiros e médicos que cuidaram dela. Nesta tarde, foi confirmada o desligamento dos aparelhos que a mantinham viva.