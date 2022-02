Anna Delvey real aproveita sucesso de ‘Inventando Anna’ e volta às redes sociais

O seriado da Netflix retrata como uma garota de 20 e poucos anos se passou por herdeira de uma fortuna para viver envolta ao luxo da alta sociedade americana.

Com o lançamento da série “Inventando Anna”, o caso da falsa milionária Anna Delvey passou a ser conhecido mundialmente. O seriado da Netflix retrata como uma garota de 20 e poucos anos se passou por herdeira de uma fortuna para viver envolta ao luxo da alta sociedade americana.



Em 2017, Anna Sorokin, a mulher russa que inspirou a personagem principal da série, foi presa sob acusação de dar calotes que totalizaram US$ 275 mil, ou cerca de R$ 1,4 milhão na cotação atual. Dois anos depois, ela foi finalmente condenada à prisão e a pagar uma multa de US$ 24 mil e a devolver cerca de US$ 200 mil para uma de suas amigas lesadas por seus esquemas.



Ao contrário do que se poderia supor, porém, Sorokin tem aproveitado a grande exposição dos golpes que aplicou para voltar à ativa nas redes sociais, das quais estava afastada há meses.



Depois de mais de dez meses sem nenhuma atividade, a conta de Sorokin no Instagram, na qual ela ainda se apresenta como Anna Delvey, publicou uma foto reproduzindo matéria da revista americana Insider na qual a golpista relata sobre a vida na prisão onde se encontra e o documentário da Netflix.



Na mesma publicação, Julia Fox, atriz de “Joias Brutas” e ex-namorada de Kanye West, fez um comentário afetivo: “Muito obrigado pelos votos de feliz aniversário!! Eu estava gravando quando você ligou”, ela escreveu, adicionando emojis de coração.



Quatro dias depois, Sorokin postou uma foto de cena da série com a atriz Julia Garner interpretando Delvey diante do mar com um vestido vermelho, lenço e óculos escuros. “Inventando a mim mesma”, ela escreveu na legenda.



Nos comentários, o influenciador Todd Kingston Plummer escreveu: “Anna Delvey é uma obra-prima”, se referindo ao filme.

Outras frases, porém, são debochadas, como a do usuário @sam.yink, que disse: “Me envia £50 mil. Meus inimigos. Eles estão atrás de mim”, que recebeu mais de 900 curtidas.



O humor da piada se deve não só a “Inventando Anna”, mas também a outras produções da Netflix que resgatam histórias verídicas de golpistas que enganaram pessoas se fazendo passar por milionários. É o caso de “O Golpista do Tinder”, filme inspirado no caso de um israelense que chegou a afanar mais de US$ 10 milhões de mulheres com quem se relacionava no aplicativo.