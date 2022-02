Anitta se veste de sereia para o Carnaval, já Paolla Oliveira vira Líder de torcida

Diversos famosos curtiram o feriado de carnaval nas festas fechadas; Diogo Nogueira, Pabllo Vittar e Pocah também marcaram presença

Mesmo sem blocos de Carnaval nas ruas e desfiles das escolas de samba nos sambódromos, os famosos aproveitam os shows e festas fechadas para se fantasiar. Foi o que fez Paolla Oliveira, de 39 anos, que se vestiu de líder de torcida para a apresentação do namorado, Diogo Nogueira, no baile de Carnaval do Clube do Samba, no Rio de Janeiro.

“Time da alegria por aqui”, escreveu ela no Instagram. O cantor também entrou no clima e se fantasiou de pirata.

Já Anitta, de 28 anos, vestiu uma roupa azul “de sereia gamer”, segundo publicou nas redes sociais, para se apresentar no CarnaRildy, no Rio de Janeiro. “Carnaval no Brasil está diferente, mas como bom brasileiro a alegria não pode parar. Hoje eu vou de sereia gamer alegrar vocês”, disse.

Foto/Reprodução

Pabllo Vittar, por sua vez, se vestiu de Sailor Moon para show neste domingo (27). Antes, a cantora já tinha se fantasiado de Lara Croft. Pocah, por sua vez, se vestiu como Cardi B e Doja Cat.