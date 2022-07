Anitta recebe alta de hospital após nova avaliação da equipe médica

A cantora recebeu todas as orientações necessárias para a sua recuperação pós-alta hospitalar, e seguirá sendo monitorada pela equipe da unidade

Anitta, 29, deixou o hospital Vila Nova Star, São Paulo, no final da tarde desta segunda-feira (25). A assessoria da unidade hospitalar anunciou a liberação da cantora depois de uma reavaliação do quadro clínico pela equipe médica que realizou a cirurgia para tratar de uma endometriose na última quarta-feira (20).

A cantora recebeu todas as orientações necessárias para a sua recuperação pós-alta hospitalar, e seguirá sendo monitorada pela equipe da unidade. Ela já sabe que só deverá retornar a sua rotina normal no final de agosto. A funkeira tinha previsão para deixar o hospital no sábado (23), mas os médicos decidiram deixá-la em observação por mais alguns dias.

No início do mês, Anitta contou que tinha sido diagnosticada com endometriose e que precisaria fazer uma cirurgia. Ela descobriu a doença após fazer vários exames para entender as fortes dores que sentia na região pélvica.