Anitta para show para elogiar homem na plateia por beleza

Dominique Honnebier chamou a atenção da cantora na Holanda

A cantora Anitta, 29, que está fazendo turnê na Europa, parou o show que fazia na Holanda para elogiar um homem bonito com a namorada na plateia. Dominique Honnebier é o nome do rapaz que chamou a atenção da cantora.

Do palco, a cantora apontou para uma pessoa perguntando se era brasileira e quem era o rapaz atrás dela. A influenciadora brasileira Gaby respondeu que era seu namorado e a cantora elogiou o rapaz. “Que namorado bonito gente. Nunca tinha visto uma pessoa tão bonita não minha vida inteira, eu estou passada”, disse Anitta.

Honnebier gostou do elogio da cantora e compartilhou o vídeo no Instagram. “Aparentemente eu sou o homem mais bonito que a Anitta já viu”, escreveu em português fazendo piada. Em seguida, ele explicou que estava no show com a namorada quando a cantora parou a música para falar com eles.

“Então vamos fazer esse vídeo chegar até ela. Nos ajude marcando ela e fãs clubes. Obrigado a todos”, escreveu o holandês na legenda do vídeo publicado na rede social. Internautas responderam que vão mandar o vídeo para Anitta.

Outros internautas não perderam a oportunidade de comentar sobre a beleza do holandês. “Valentine você é um espetáculo de homem, tinha que estar nas telonas dos cinemas em um filme medieval. Não tinha como não ser notado pela Anitta e que bom que você namora uma brasileira”, escreveu uma mulher.

Um usuário da rede social brincou com a namorada de Honnebier. “Cuida do boy que a Anitta acha ele lindo”, escreveu e acrescentou emojis rindo. Outras internautas escreveram: “Anitta sabe das coisas”, “ela não está errada não”, “concordo” e “tem toda razão”.