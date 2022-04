Anitta é perfilada pelo New York Times na esteira de sua busca por sucesso lá fora

Entre os entrevistados do texto estão desde o produtor-executivo do disco, Ryan Tedder, que assinou hits para Beyoncé e Taylor Swift, até Caetano Veloso, com quem Anitta a certa altura da entrevista se compara

O jornal americano The New York Times publicou nesta quinta (7) um perfil da cantora Anitta, fenômeno no Brasil cuja carreira internacional parece ganhar cada vez mais tração desde que ela alcançou o primeiro lugar no ranking global do Spotify com “Envolver”, no mês passado.

A reportagem foi publicada dias antes do lançamento do novo álbum da cantora, “Versions of Me”, marcado para esta terça (12). E antecede ainda uma série de apresentações dela no festival Coachella, na Califórnia.

Baseando-se sobretudo em uma entrevista com a cantora feita por videoconferência, o perfil traça desde os seus primeiros passos na carreira, quando ainda não tinha adotado o nome artístico de Anitta e cantava em bailes funks, até a sua tentativa mais recente de emplacar no mercado americano -que incluiu anos trabalhando com uma fonoaudióloga para minimizar seu sotaque ao falar inglês, como ela conta.

Entre os entrevistados do texto estão desde o produtor-executivo do disco, Ryan Tedder, que assinou hits para Beyoncé e Taylor Swift, até Caetano Veloso, com quem Anitta a certa altura da entrevista se compara. “O que artistas como Caetano, Marisa Monte, Djavan e [Maria] Bethânia sempre me disseram é que eles eram a Anitta da época deles. Todos falavam que eles eram vagabundos e hoje eles são ícones.”

Caetano, aliás, elogiou a cantora em email enviado ao New York Times e reproduzido pela reportagem. “Anitta é tão competente, sincera, direta e amável. Ela capturou o zeitgeist de um jeito muito impressionante.”

Uma outra aparição da Anitta na imprensa americana causou polêmica no início desta semana. Ao publicar uma capa sobre cantora, a revista Nylon destacou em sua manchete uma declaração que repercutiu mal, criticada por perpetuar o estereótipo de “fácil” da mulher brasileira no exterior. Nela, Anitta dizia que “na América as pessoas só querem parecer descoladas. No Brasil, todo mundo quer é se divertir e transar. Eu quero trazer essa energia para cá”.

Anitta se pronunciou sobre o caso no Twitter, afirmando que a declaração foi tirada de contexto e que jamais falaria algo depreciativo a respeito do povo brasileiro.

“Essas palavras saíram da sua boca? Saíram. Mas qual foi a pergunta? Qual foi o tom da sua resposta? Você falou rindo? Gritando? O que veio depois dessa fala? Essa é a questão. Vai do profissionalismo e bom senso do jornalista de transcrever a situação e não só as palavras”, escreveu. Depois, caracterizou a situação como “frustrante. Cansativa. Desestimulante”.