Anitta defende piadas e apoia quem cuida das redes sociais de Jade Picon

Depois de entrarem em rota de colisão com Léo Picon e com a mãe de Jade Picon, a equipe que está por trás das redes sociais da sister agora ganha uma importante aliada: Anitta.



As redes sociais de Jade brincam sempre sobre o fato de estarem tratando a participante como “vilã” da atual edição do reality show, já que ela é assim percebida por parte do público. Eles dizem apenas querer surfar na popularidade da influenciadora de forma leve. Anitta acha certo.



“Se fosse eu iria preferir que meus adms fizessem brincadeiras e tal sim. Imagina eu sair da casa e ver esse tanto de coisa pesada? Pelo menos com minha equipe estando leve e levando na esportiva eu iria me sentir menos mal e não iria ter uma crise de depressão”, escreveu.



ENTENDA A POLÊMICA



A equipe que administra as redes sociais de Jade enquanto ela está no BBB 22 (Globo) resolveu se posicionar sobre as críticas que o irmão dela, Leo Picon, fez recentemente e endossada por parte dos seguidores dela. O influenciador digital e empresário disse que não concordava com a forma como a irmã estava sendo mostrada e ameaçou tomar o controle das contas em diversas plataformas.



Sem citar Leo, o time de Jade fez um longo esclarecimento. “Nós, adms da Jade, acreditamos que fomos contratados por ela na base da confiança em nosso trabalho”, começa a mensagem. “Nossa opinião sobre reality shows é que isso é um programa de TV. As pessoas sempre tendem a pintar um vilão e um mocinho. Se a Jade sair terça-feira, por exemplo, o público vai eleger um novo vilão, porque assim funciona o entretenimento.”



“Portanto, se a Jade foi definida pelo público, na nossa visão de estratégia seria em vão tentar fingir que nada aconteceu ou tentar remar contra uma maré inteira na internet”, explica. “Quando ela era tida como mocinha, todas suas atitudes eram aclamadas, e se houvesse algum erro ia passar batido. Agora, com ela sendo apontada como a nova vilã, o que vai acontecer é exatamente o oposto. Qualquer atitude dela ruim vai se destacar e as boas não vão nem aparecer. Principalmente na internet que segue a manada.”

“Como pessoas que se preocupam com a Jade depois de sair do jogo, tomamos a decisão de levar tudo com leveza, em tom de humor e brincadeira”, prossegue o texto. “Se o Brasil inteiro está fazendo memes e críticas super pesadas a ela, por que nós não podemos entrar na brincadeira também?”



“Entendemos que para a saúde mental de qualquer um que saia dessa casa com o tamanho de hate (que acreditamos ser desnecessário) que Jade está sofrendo na internet, ela terá uma saída mais tranquila para seu psicológico se vir que toda a equipe levou tudo em tom leve e mostrou que o jogo é uma coisa e a vida real é outra”, avalia a equipe. “Tudo bem rir de si mesmo. Tudo bem enxergar seus erros.”



“Não vamos trabalhar em vão tentando limpar a imagem de alguém que já foi decretada como vilã”, afirma. “Se as coisas mudarem lá dentro, ótimo. Vamos seguir a Jade de acordo com suas atitudes e a resposta do público.”



Os administradores acreditam que, independente de ela estar sendo vista como vilã, Jade é uma das protagonistas da edição. “Se nesse jogo seu protagonismo foi eleito como vilã (como colocamos no nosso meme: Cruella, Carminha, Nazaré) cabe a nós adms guiar suas redes da forma mais leve possível para que quando ela sair não se sinta desamparada, acabada ou deprimida como acabou acontecendo com muitas pessoas que passaram por isso.”

“É isso que fazemos: marketing. Se vocês continuarem fazendo dela a vilã, nós seguiremos a mesma narrativa pois ‘o cliente sempre tem razão’, ‘a voz do povo é a voz de Deus’. Tanto que pegamos frases dos próprios seguidores para fazer os memes bem humorados sobre ela.”



“Quem quiser que o adm mude a estratégia é só começar a dar destaque também para as coisas legais que a Jade faz”, finaliza o texto. “Não só as coisas ruins. Como todo ser humano, temos partes ruins e boas.”