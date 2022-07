Anitta declara voto em Lula, e petista responde: ‘Vamos juntos envolver o Brasil’

Cantora disse nesta segunda (11) que será ‘Lulalá’ nestas eleições e lutará por renovação política no pleito seguinte

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu ao apoio da cantora Anitta à sua pré-candidatura, tornado público nesta segunda-feira (11). “Vamos juntos envolver o Brasil!”, disse o ex-presidente nas redes sociais.

A resposta do petista, compartilhada poucos minutos após a declaração de apoio de Anitta, faz referência a “Envolver”, hit da carioca que se tornou a música mais ouvida do Spotify no mundo.

“Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na internet, TikTok, Twitter, Instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei”, escreveu Anitta nas redes sociais.

“A partir deste momento eu sou Lulalá [no] primeiro turno. E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições”, disse ainda.

A cantora, até então, não tinha declarado voto em nenhum outro pré-candidato. Nos últimos tempos, porém, ela passou a falar com mais frequência em retomar os símbolos oficiais do país em meio à sua intensa campanha contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

No último mês, durante uma participação talk show de maior audiência da TV francesa, o Quotidien, ela disse que o presidente “não representa os brasileiros”.