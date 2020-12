Anitta, Barões da Pisadinha e Justin Bieber apresentam lives no Réveillon; confira

PUBLICIDADE

Se 2020 foi o ano das lives musicais, nada mais justo do que encerrar o período com elas.

Confira, abaixo, sete eventos, nacionais e internacionais, pagos e gratuitos, para celebrar o Réveillon com música e na segurança de casa.

Baile da Virada Heron & Zegon

Os DJs Héron Love e Zegon comandam uma live especial de Réveillon a partir das 22h, na plataforma Twitch, mais conehcida pelos gamers. A apresentação será dividida nos canais de cada um, começa no de Héron e, a partir das 0h30, no de Zegon.

Veja no canal do Twitch de Héron Love e no de Zegon

Bud Light Seltzer Sessions

A marca de cervejas americana convidou o rapper Post Malone para animar a virada, em show transmitido ao vivo de Las Vegas. A comediante Lilly Singh é a apresentadora do evento, que também tem performances de Jack Harlow e Steve Aoki. Começa às 0h30, e é preciso fazer um cadastro para acompanhar.

Veja em budlight.com/nye

David Guetta

O DJ francês comanda uma live de Ano-Novo diretamente da pirâmide de vidro do Louvre, em Paris. A performance será transmitida em seu canal no YouTube, com início às 19h45.

Veja no YouTube

Justin Bieber

O canadense faz live para celebrar a chegada de 2021 com show do último álbum, “Changes”. A apresentação é a primeira completa do astro em mais de três anos. Para assistir ao show, que começa a partir da 1h, é preciso comprar um ingresso de US$ 25 (fica R$ 164,70 com as taxas).

Veja em justinbiebernye.com

Times Square

Vai dar para sentir de casa o gostinho do Revéillon nova-iorquino, que ganha transmissão online, ao vivo e gratuita este ano, a partir das 20h. Entre as atrações, estão as cantoras Anitta, Gloria Gaynor, Andra Day e o músico Pitbull. Nomes como Jennifer Lopez, Cyndi Lauper e Billy Potter também participam.

Veja em timessquarenyc.org

Virada Brahma

A marca de cerveja reuniu Luan Santana, Bruno e Marrone e os Barões da Pisadinha para cantar neste especial gratuito, transmitido no canal do YouTube dos músicos, a partir das 22h.

Veja no canal de Luan Santana, Bruno e Marrone ou dos Barões da Pisadinha, no YouTube

Youtube’s Hello 2021

Para uma plataforma global, um show global. O YouTube convidou estrelas de cinco regiões do planeta para apresentar shows de Ano-Novo especiais para cada uma delas -Reino Unido, América, Índia, Coreia e Japão. A versão para o continente americano é a que tem o horário mais próximo com o nosso, com início às 0h30, e traz performances de J Balvin, Demi Lovato, Dua Lipa, RuPaul, entre outros. As edições asiáticas, inclusive, já podem ser assistidas.

Veja no canal YouTube Originals, no YouTube

As informações são da Folhapress