André Marques deixa TV Globo após 27 anos de emissora

O anúncio foi feito pelo apresentador por meio de suas redes sociais, com um longo texto sobre nova fase profissional

André Marques está se despedindo da TV Globo após 27 anos de emissora. Em seu perfil no Instagram, o apresentador falou sobre a saída e falou sobre a nova fase profissional.

Em um trecho André Marques afirmou: “Na Globo cresci, fiz amizade pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha vida! Vivi uma linda relação com a Globo. Sou só gratidão.”

Em nota enviada ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a Globo confirmou a saída de André Marques.

“André Marques deixa a Globo, após uma longa trajetória como ator e apresentador. Do inesquecível Mocotó de Malhação, em 1995, à apresentação do É de Casa, matinal que integra desde a estreia, passando por realities como The Voice Kids, The Voice+, The Voice Brasil, Superstar, e No Limite, além do Vídeo Show, foram 27 anos em que seu carisma, talento e sua irreverência conquistaram o público.

Como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações do mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. E esse novo modelo de gestão de talentos permite que as parcerias sejam renovadas e em muitos outros formatos. André tem abertas as portas da Globo para futuros projetos em todas as suas múltiplas plataformas”, dizia o comunicado.