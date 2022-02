Ana Pacco e MC Gabriel unem pop ao funk em “A Melhor do Ano”

Lançamento traz challenge com coreografia em parceria com o Tik Tok

Nesta quinta-feira, 03, a cantora e compositora Ana Pacco lança a faixa “A Melhor Do Ano”, em parceira com MC Gabriel, acompanhada de um challenge em parceria com o Tik Tok. O lançamento marca o início de uma nova fase na carreira de Ana, focada no pop.

A artista brasiliense de 23 anos é de origem nortista e com família acreana, sendo desde 2017 envolvida no meio artístico, através de batalhas de rima, dança e teatro. De 2020 pra cá, Ana vem lançando singles autorais e explorando suas influências musicais, que vão de Anitta e Pedro Sampaio à Michael Jackson e Beyoncé.

A estreia de Ana Pacco em 2022 vem com “A Melhor Do Ano”, colaboração com Mc Gabriel, artista do DF. O lançamento é um pop com os dois pés no funk, resultando em uma faixa envolvente, dançante e sensual.

O projeto conta ainda com um challenge trazendo a coreografia oficial feita por Kenny King, artista também do DF, com apoio do Tik Tok.

“A Melhor Do Ano” estará disponível a partir desta quinta-feira, 03, e poderá ser conferida através do link, mais informações podem ser encontradas no Instagram.